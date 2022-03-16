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Названы заинтересованные в увеличении турпотока из России страны

В Госдуме назвали Турцию страной, заинтересованной в российских путешественниках

Фото: Shutterstock

Член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева назвала страны, ожидающие увеличения турпотока из России. Об этом пишет издание «Радиоточка НСН».

По словам политика, наиболее заинтересованными в отечественных путешественниках государствами являются открытые для россиян направления. Среди них — Турция, ОАЭ, Индия, Египет, Вьетнам, Таиланд и Тунис.

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«Конечно, эти страны заинтересованы в увеличении турпотока. Наши туроператоры вместе с компаниями этих стран отрабатывают, чтобы обеспечить комфортные условия для россиян», — добавила Салаева.

Ранее в марте стало известно, что власти Вьетнама решили вернуть безвизовый въезд в страну для туристов из 13 стран, в том числе из России, с 15 марта. Теперь отечественные путешественники смогут находиться в популярной азиатской стране без визы в течение 15 дней с даты въезда.

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Валентина Процкова
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