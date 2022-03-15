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Популярная азиатская страна отменила визы для россиян

Вьетнам вернул безвизовый въезд для россиян на 15 дней с 15 марта

Фото: Tron Le / Unsplash

Власти Вьетнама решили вернуть безвизовый въезд в страну для туристов из 13 стран, в том числе из России, с 15 марта. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства республики.

Теперь граждане России смогут находиться в популярной азиатской стране без визы в течение 15 дней с даты въезда на период с 15 марта 2022 года до 14 марта 2025 года. Кроме того, Вьетнам отменил визы для туристов из Белоруссии, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Испании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии.

Отмечается, что до пандемии без виз в азиатскую республику могли въезжать граждане более 100 стран, включая россиян. Однако с весны 2020 года безвизовый въезд был приостановлен из-за ситуации с COVID-19.

О возврате к упрощенному въездному режиму для отечественных путешественников во Вьетнаме задумались еще в декабре 2021 года. Тогда с такой инициативой министерство туризма республики обратилось к правительству, отметив, что облегченные правила въезда положительно повлияют на турпоток в страну.

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Валентина Процкова
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