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В популярной пляжной стране задумались об отмене виз для россиян

Министерство туризма Вьетнама задумалось об отмене виз для российских путешественников

Фото: Tran Phu / Unsplash

Власти Вьетнама, популярной среди отечественных туристов пляжной страны, задумались об отмене виз для россиян. С такой инициативой министерство туризма республики обратилось к правительству, передает портал TourDom.

В ведомстве напомнили, что до ограничения авиасообщения Вьетнам давал право безвизового въезда на срок до 15 дней гражданам более 12 государств — такой подход положительно влиял на турпоток в страну. 

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Помимо этого, министерство запросило разрешение на въезд путешественников в республику не только на чартерных, но и регулярных рейсах. Также должны быть открыты сухопутные и водные границы для туристов, прибывающих в рамках комбинированных туров. 

Отмечается, что более лояльный формат пересечения границы должен стать частью государственной программы по восстановлению туротрасли в период пандемии. 

Ранее в декабре власти Вьетнама ужесточили правила въезда для российских туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Согласно нововведениям, посещение популярной пляжной страны разрешено только вакцинированным «Спутником V» отечественным путешественникам. 

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Валентина Процкова
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