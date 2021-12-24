В популярной пляжной стране задумались об отмене виз для россиян

Власти Вьетнама, популярной среди отечественных туристов пляжной страны, задумались об отмене виз для россиян. С такой инициативой министерство туризма республики обратилось к правительству, передает портал TourDom.

В ведомстве напомнили, что до ограничения авиасообщения Вьетнам давал право безвизового въезда на срок до 15 дней гражданам более 12 государств — такой подход положительно влиял на турпоток в страну.

Помимо этого, министерство запросило разрешение на въезд путешественников в республику не только на чартерных, но и регулярных рейсах. Также должны быть открыты сухопутные и водные границы для туристов, прибывающих в рамках комбинированных туров.

Отмечается, что более лояльный формат пересечения границы должен стать частью государственной программы по восстановлению туротрасли в период пандемии.

Ранее в декабре власти Вьетнама ужесточили правила въезда для российских туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Согласно нововведениям, посещение популярной пляжной страны разрешено только вакцинированным «Спутником V» отечественным путешественникам.