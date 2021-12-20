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Власти популярной пляжной страны ужесточили правила въезда для привитых россиян

АТОР: прибывающие во Вьетнам туристы должны будут предъявить сертификат о вакцинации

Фото: Tyler Morgan / Unsplash

Власти Вьетнама ужесточили правила въезда для отечественных туристов в связи с появлением нового штамма коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, посещение популярной пляжной страны разрешено только вакцинированным «Спутником V» россиянам. Переболевшим COVID-19, непривитым отдыхающим, а также детям с 12 до 18 лет, которые не могут быть вакцинированы в России в силу возраста, въезд в республику запрещен. Ранее перенесшие инфекцию туристы могли посещать страну.

При этом указано, что прибывающие во Вьетнам привитые путешественники из России должны для пересечения границы предъявить сертификат о полной вакцинации от COVID-19, причем после введения последней дозы препарата должно пройти минимум 14 дней, но не более 12 месяцев.

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Отмечается, что новые правила не распространяются на детей до 12 лет, они могут въехать в страну без прививки, если сопровождаются одним из вакцинированных родителей или опекунов.

В аэропорту прибытия все отдыхающие, включая детей любых возрастов, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до вылета, и повторно пройти ПЦР или экспресс-исследование. Кроме того, все туристы должны иметь при себе медицинскую или туристическую страховку, покрывающую лечение от коронавируса на сумму не менее 50 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей).

Ранее в декабре эксперты туристической отрасли предупредили россиян о повышении цен на авиабилеты по внутренним и зарубежным направлениям на зимние праздники. Специалисты объяснили, что рост стоимости проездных документов связан с увеличением спроса среди отечественных туристов.

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Валентина Процкова
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