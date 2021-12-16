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Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты на Новый год

«Ъ»: стало известно о повышении цен авиабилетов по внутренним и зарубежным направлениям

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о повышении цен на авиабилеты по внутренним и зарубежным направлениям на Новый год. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Специалисты объяснили, что рост стоимости проездных документов связан с увеличением спроса среди отечественных туристов. «Число россиян, которые в предстоящие новогодние праздники собираются полететь за рубеж, выросло по сравнению с прошлым годом примерно вдвое. В результате цены на некоторые традиционно популярные зарубежные направления выросли на треть», — уточнили они.

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Так, эксперты рассказали, что в 2021 году перелет в Турцию и обратно подорожал на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Что касается уровня цен на внутренних авиалиниях, специалисты также отметили рост от 5 до 25 процентов в зависимости от направления.

Ранее в декабре одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 объявила о четырехдневной распродаже авиабилетов со скидкой до 50 процентов. Отмечается, что распродажа продлится с 14 по 17 декабря 2021 года включительно.

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Валентина Процкова
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