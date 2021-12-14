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Российская авиакомпания объявила распродажу билетов за полцены

S7 объявила о распродаже билетов со скидкой 50 процентов с 14 по 17 декабря 2021 года

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 объявила о четырехдневной распродаже авиабилетов со скидкой до 50 процентов по разным направлениям. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Распродажа продлится с 14 по 17 декабря 2021 года включительно — россияне смогут приобрести билеты за полцены по таким направлениям как Горно-Алтайск, Кемерово, Минеральные Воды, Улан-Удэ, Владивосток, Якутск, Хургада, Шарм-эш-Шейх и прочим с отправлением из Москвы и из других городов России. Скидка при этом распространяется на перелеты с 20 декабря 2021 года.

Отмечается, что акция действует только на перелеты «туда-обратно» экономклассом и не суммируется со скидками по другим акциям и промокодам. Окончательная цена будет зависеть от направления и дат полета.

Ранее в декабре были названы самые дешевые авиабилеты для поездок по России в последнем месяце года. Так, возглавил список перелет из Москвы в Санкт-Петербург — он обойдется в среднем от тысячи рублей.

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Дарья Рыбак
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