Названы самые дешевые авиабилеты для поездок по России в декабре

OneTwoTrip: авиабилет из Москвы в Санкт-Петербург в декабре обойдется от 1000 рублей

Перелет из Москвы в Санкт-Петербург оказался самым дешевым направлением для поездки по России в декабре. Об этом свидетельствует исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает «Газета.Ru».

Авиабилет из столицы в Санкт-Петербург обойдется в среднем от тысячи рублей. На втором месте — Уфа и Калининград, куда можно отправиться за 1,2 тысячи рублей. На 100 рублей дороже будет стоить перелет в Краснодар и Сочи. Добраться до Минеральных Вод можно, заплатив от 1,3 тысячи рублей, а до Владикавказа — от 1,4 тысячи рублей.

Из Санкт-Петербурга самые дешевые авиабилеты можно найти в Москву (от одной тысячи рублей) и Калининград (от 1,6 тысячи рублей). Немного дороже обойдется перелет в Архангельск, Сочи, Махачкалу и Казань: туристам придется заплатить более двух тысяч рублей.

Авиабилет из Краснодара в Москву и Махачкалу можно купить за 650 рублей, в Астрахань — за 800 рублей, а в Симферополь — за 850 рублей.

Жителям Екатеринбурга выгоднее всего приобрести проездные документы в Тюмень (от 750 рублей), Москву, Уфу и Краснодар (от тысячи рублей). Из Казани недорого обойдется перелет в Ростов-на-Дону (от 850 рублей), Уфу и Калининград (от 400 рублей), а также Краснодар и Москву (от тысячи рублей).

Ранее российским туристам, планирующим отдых за границей на Новый год, дали несколько советов по покупке недорогих билетов. Генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что возможность купить авиабилеты по выгодной цене есть в «черную пятницу», когда авиакомпании устраивают распродажи.