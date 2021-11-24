Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на Кубу на Новый год

АТОР: стоимость авиабилетов на Кубу на Новый год начинается от 61 тысячи рублей на одного

Российским туристам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы на Кубу зимой. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Исходя из данных систем бронирования, купить билеты на популярный курорт Гавану в конце декабря можно за 26,3 тысячи рублей в одну сторону на одного пассажира, поездка в обе стороны обойдется в 55 тысяч рублей. При этом за перелет туда-обратно без багажа по этому направлению на Новый год (вылет 31 декабря) придется отдать 61 тысячу рублей, с багажом — 64 тысячи рублей. Такие цены предлагает авиакомпания «Аэрофлот».

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Дороже будет стоить путешествие в обе стороны на борту самолета компании Turkish Airlines с вылетом в период зимних праздников и со стыковкой в Стамбуле — цены начинаются от 280 тысяч рублей на одного человека. Поездка в кубинскую столицу на рейсах Air France с пересадкой в Париже стоит от 126 тысяч рублей.

Ранее в ноябре российским туристам, планирующим отдых на Кубе, разъяснили правила въезда в республику с 15 ноября. Согласно нововведениям, путешественники, отправляющиеся на остров, должны за 72 часа, но не позднее чем за 12 часов до вылета заполнить электронную форму D'Viajeros и получить QR-код.