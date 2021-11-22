Россиянам разъяснили новые правила въезда на Кубу

АТОР: россиянам для въезда на Кубу нужно заполнить анкету D'Viajeros и получить QR-код

Российским туристам, планирующим отдых на Кубе, разъяснили правила въезда в республику с 15 ноября. Памятка опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, путешественники, отправляющиеся на Кубу, должны за 72 часа, но не позднее, чем за 12 часов до вылета заполнить электронную форму D'Viajeros и получить QR-код.

В анкету вносятся паспортные данные туриста, контактная информация, дата и номер рейса, информация о багаже, аэропорт прилета, данные о месте проживания в республике, сведения о наличии симптомов коронавируса за последние 15 дней и наименование медицинского документа, с которым пассажир въезжает в страну (сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19).

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После заполнения формы путешественник получит на указанную им электронную почту QR-код, который рекомендуется сохранить себе на мобильный телефон или распечатать. Уточняется, что заполнять D'Viajeros необходимо на каждого члена семьи, в том числе на несовершеннолетних.

Уточняется, что до 31 декабря 2021 года для въезда на Кубу будут приниматься как бумажные, так и электронные анкеты, однако с 1 января 2022 года бумажный вариант будет упразднен.

С 15 ноября власти республики отменила проведение ПЦР-тестирования для привитых иностранных туристов, в том числе и для россиян, по приезде в страну. Вместо этого туристы должны предоставить так называемый «паспорт здоровья» или международный сертификат о вакцинации против COVID-19 препаратом, признанным Кубой (например, «Спутником V» или любым другим лекарством российского производства).