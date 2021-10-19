Куба ослабит ограничения для туристов

С 7 ноября власти Кубы отменят обязательный карантин для иностранных туристов. Также с 15 ноября прекратится проведение ПЦР-тестирования на границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра туризма Хуана Гарсии.

Ослабление ограничений коснется как путешественников, так и самих кубинцев. Все прибывающие на курорт будут должны предоставить так называемый «паспорт здоровья» или международный сертификат о вакцинации против коронавируса. При этом отмечается, что органы здравоохранения в аэропортах продолжат выборочное тестирование туристов.

В случае отсутствия указанных документов, прилетающий обязан предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в сертифицированной лаборатории в стране отправления не более чем за 72 часа до поездки.

По словам чиновника, снятие ограничений на курорте стало возможным благодаря массовой вакцинации населения. На сегодняшний день в стране хотя бы одной дозой привиты 99,2 процента граждан, полной схемой из трех доз — 69,2 процента жителей старше двух лет.

Ранее в сентябре сообщалось, что высокий туристический сезон на Кубе начнется 15 ноября — к этой дате власти страны разрешат полную загрузку гостиниц. «Владельцы отелей готовы ко встрече туристов. Могу сказать, Iberostar планирует открытие всех отелей в кубинской столице», — заявил представитель консульства Хуан Карлос Эскалона.