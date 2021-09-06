Власти Кубы назвали дату снятия введенных из-за пандемии ограничений на въезд

Власти Кубы планируют снять большинство ограничений на въезд в страну, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пишет газета Granma, передает ТАСС.

Также путешественникам не нужно будет сдавать по прибытии ПЦР-тест. Вместо этого руководство страны намерено признавать сертификаты о вакцинации, пройденной в других странах. Начало ослабления санитарных протоколов запланировано на 15 ноября 2021 года.

В начале июля на Кубе произошла массовая изоляция российских туристов из-за положительных анализов на коронавирус. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов.