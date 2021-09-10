Власти Кубы заявили об отмене всех коронавирусных ограничений для россиян

Власти Кубы заявили об отмене ограничений, связанных с COVID-19, для российских туристов с 15 ноября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу посольства республики.

«С 15 ноября Куба полностью отменяет ПЦР-тесты для российских туристов. И тесты на антигены больше браться не будут. К туристам также не станут предъявлять требования о вакцинации», — сообщил советник по туризму посольства республики в РФ Хуан Карлос Эскалона Пельисер, порекомендовав при этом путешественникам делать прививки для собственного спокойствия.

Отмечается, что процесс по упрощению правил въезда в республику был запущен 8 сентября. До этого российские туристы должны были по прибытии в страну иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, и пройти еще один тест по прилету в аэропорт Кайо-Коко.

По словам представитель посольства, теперь путешественникам будут проводить бесплатные тесты на антигены в отелях. При этом, если тест окажется положительным, туристу проведут повторное исследование по ПЦР-методу.

Ранее власти Кубы предложили увеличить число рейсов с Россией после снятия коронавирусных ограничений. Замминистра туризма Кубы Мария дель Кармен Орельяна Альварадо рассказала, что отмена ограничений на въезд российских путешественников в республику запланирована на ноябрь.