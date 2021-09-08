Популярный у россиян курорт изменил правила въезда для иностранных туристов

Власти Кубы, которая считается популярным у россиян направлением, изменили правила сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну путешественников. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 8 сентября иностранные туристы будут проходить тестирование не в аэропорту курорта, а при заселении в отель. Отмечается, что результаты экспресс-теста на антиген будут готовы за 15 минут.

В случае положительного результата экспресс-теста отдыхающий обязан сдать обычный ПЦР-тест. Если и он показывает наличие COVID-19, то туриста отправляют на карантин в изоляционный центр. При необходимости заболевшего госпитализируют.

При этом в АТОР подчеркнули, что перед поездкой на Кубу по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до въезда в страну.

Ранее в сентябре власти Кубы заявили, что собираются снять большинство ограничений для путешественников к 15 ноября. К этой дате планируется признать иностранные сертификаты о вакцинации, а также отменить обязательную сдачу ПЦР-тестов.