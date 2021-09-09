Власти популярной пляжной страны предложили увеличить число рейсов с Россией

Власти популярной пляжной страны Кубы предложили увеличить число рейсов с Россией после снятия коронавирусных ограничений. Информация об этом появилась на сайте Росавиации.

Уточняется, что в среду, 8 сентября, в рамках рабочего визита состоялась встреча первого заместителя Министра туризма Республики Куба Марии дель Кармен Орельяна Альварадо с заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Георгием Бахаревым.

«Госпожа Мария дель Кармен Орельяна Альварадо проинформировала об эпидемиологической ситуации на Кубе и мерах, предпринимаемых кубинской стороной для создания безопасного пребывания в республике туристов», — говорится в сообщении пресс службы.

Также замминистра рассказала, что снятие ограничений, принятых из-за пандемии COVID-19, на въезд российских путешественников в республику и их дальнейшее перемещение по Кубе запланировано на ноябрь.

Ранее в сентябре власти Кубы изменили правила сдачи ПЦР-тестов для въезжающих в страну туристов, в том числе из России. Теперь иностранные путешественники будут проходить тестирование не в аэропорту прилета, а при заселении в отель.