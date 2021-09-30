Высокий туристический сезон на Кубе начнется 15 ноября, к его наступлению власти страны разрешат полную загрузку отелей. Об этом со ссылкой на представителя консульства Хуан Карлос Эскалона сообщает портал CountryScanner.

«Владельцы отелей готовы ко встрече туристов. Могу сказать, Iberostar планирует открытие всех отелей в кубинской столице», — заявил Хуан Карлос Эскалона.

Для российских туристов Куба является одним из приоритетных направлений за счет целого ряда преимуществ, считают опрошенные эксперты.

«Преимущества Кубы очевидны, потому что это курорт, который открыт для туристов круглый год. В течение всего календарного года на острове очень ровная, примерно одинаковая погода, здесь всегда тепло, всегда купальный сезон. Хорошие белоснежные пляжи, выбор достаточно большой для отдыха на разный уровень пожеланий клиента. Это направление пользуется устойчивой популярностью у россиян, и многие наши соотечественники ездят сюда отдыхать, несмотря на расстояние и длительность перелета», — отметил директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTours.ru Игорь Блинов.

Куба обладает большим количеством опций для пляжного туризма. Лишь официально зарегистрированных курортных пляжей в стране несколько десятков, в то время как всего их насчитается более сотни. По данным сервиса TripAdvisor, несколько пляжей Кубы входят в 1 процент лучших во всем мире по версии премии «Travellers» Choice 2021. В их числе Варадеро, Пилар и другие.

Помимо пляжного отдыха Куба также предлагает ряд исторических достопримечательностей: старых городов, крепостей и церковных сооружений. Однако в условиях пандемии доступ к ним может быть ограничен.

Власти Кубы соблюдают безопасность самих туристов. В частности, в стране будут продолжать принимать сертификаты о вакцинации. Туристы, которые не прошли вакцинацию, должны будут сдать тест на коронавирус за трое суток. А по прилету путешественники заполнят анкету, где расскажут о состоянии своего здоровья.

Уже сегодня ПЦР-тестирование заменили на экспресс-тестирование. Туристы проходят его уже в отелях. Результат они получают за 15 минут. Член президиума Альянса туристических агентств Александр Мкртчян положительно оценил отказ от ПЦР-тестов в аэропорту и на всей территории Кубы.

Большая часть отелей намерена возобновить работу в ноябре. Согласно планам, к этому времени будет привито более 92 процентов населения, отметил представитель консульства Хуан Карлос Эскалона.

«С 15 ноября разрешат полную загрузку отелей и тут же опустят цены на размещение. Сейчас отель вынужден удерживать высокие цены потому, что он не может держать полную загрузку», — отметил Мкртчян.

Куба традиционно остается одним из наиболее популярных туристических направлений у россиян. По данным министерства туризма страны, в 2020 году более 50 процентов от всех туристов составили граждане России. Всего в прошлом году Кубу посетило 67 тысяч россиян (в то время как в 2019 — 176 тысяч), а по прогнозам аналитиков показатели за 2021 год вполне могут превзойти допандемийные.

