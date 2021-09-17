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На Кубе детей от двух лет начали вакцинировать от коронавируса

CNN: на Кубе приступили к вакцинации от COVID-19 детей от двух лет
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Фото: Manaure Quintero / Reuters

Правительство острова Куба объявило о начале вакцинации от COVID-19 детей от двух лет и старше. Об этом сообщает телеканал CNN.

Детей будут прививать препаратом кубинского производства. Куба стала первой страной, где вакцину используют для иммунизации детей до подросткового возраста. Правительство утверждает, что местная вакцина безопасна для детей. Такая мера необходима, чтобы возобновить занятия в детских садах и школах.

С 2020 года в стране приостановлена работа всех учебных заведениях. Чтобы получать знания, дети смотрели образовательные программы по телевизору, так как персональный интернет остается редкостью на Кубе. Также правительство сообщило, что на сегодняшний день полную вакцинацию прошли четыре миллиона кубинцев.

14 сентября Великобритания приступила к вакцинации детей от 12 до 15 лет. Согласно решению правительства, их будут прививать одной дозой препарата Pfizer/BioNTech.

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