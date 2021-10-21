Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха на Кубе в ноябре

Стоимость десятидневного тура на Кубу для двоих туристов начинается от 109 тысяч рублей

Российским туристам назвали оптимальную стоимость туров на курорты Кубы в ноябре. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Так, минимальная стоимость десятидневного отдыха на острове Кайо-Гильермо с вылетом 16 ноября и размещением в отеле категории две звезды с завтраками для двоих путешественников начинается от 109 тысяч рублей.

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Недельное размещение в четырехзвездочном отеле города Варадеро с питанием по системе «все включено» обойдется двум туристам минимум в 126 тысяч рублей. При этом уточняется, что гостиница расположена в 100 метрах от пляжа, а также на ее территории находится бассейн, пять ресторанов и пять баров, где в качестве презента гостей угощают ужином, на котором подают лобстера.

Путевки в отель категории пять звезд на первой линии острова Кайо-Коко обойдутся немного дороже — от 134 тысяч рублей на двоих за десять ночей. В гостинице есть два бассейна, несколько ресторанов, баров и детские комнаты с нянями.

Ранее стало известно, что с 7 ноября власти Кубы отменят обязательный карантин для иностранных туристов. С 15 ноября прекратится проведение ПЦР-тестирования на границе. Отмечается, что ослабление ограничений коснется как путешественников, так и самих кубинцев.