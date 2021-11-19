Aviasales: поиски авиабилетов упали на 9% на фоне новостей о введении QR-кодов

Россияне утратили интерес к поиску авиабилетов по стране на фоне новостей о введении QR-кодов на транспорте. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса по бронированию билетов Aviasales, пишет РИА Новости.

Так, согласно полученным данным, поиски билетов по России упали на девять процентов, а объем бронирований путевок за границу вырос на три процента.

«В целом в этот период на зарубежные рейсы приходится 28 процентов бронирований», — отмечается в исследовании.

По информации аналитиков, с 12 по 18 ноября самыми востребованными направлениями были Турция, ОАЭ и Венгрия. После них следует Египет, Грузия, Таиланд, Греция, Шри-Ланка, Сербия и Кипр.

«Таиланд находится в аутсайдерах при бронировании россиянами туров. В тренде на Новый год — Египет, Доминикана и Мальдивы. Расширение списка стран с 9 ноября ничего полезного по Таиланду не дало, люди начали покупать путевки в другие страны», — заявил директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря в первом российском регионе — Хабаровском крае — введут QR-коды на внутренних авиалиниях. Согласно нововведениям, перелеты внутренними авиалиниями в пределах края будут возможны только гражданам с действующими QR-кодами.

16 ноября заместитель главы Минтранса Кирилл Богданов заявил, что проверка QR-кодов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее февраля. «Это забота о здоровье наших пассажиров», — прокомментировал он решение ведомства.