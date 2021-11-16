Россияне массово откажутся от отдыха из-за отсутствия прививок

Россияне готовы массово отказаться от запланированного отдыха, если поездка станет возможна лишь с предъявлением QR-кода. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованные на их сайте.

Сделать прививку ради возможности свободно путешествовать готовы лишь четыре процента опрошенных. Еще 12 процентов уже имеют QR-код, действие которого позволяет им планировать поездки. Большинство россиян (75 процентов) выбрали вариант и вовсе отказаться от отдыха из-за отсутствия необходимого документа. Оставшиеся 10 процентов предпочли наблюдать за ситуацией или дождаться отмены новых правил.

Так, в ходе онлайн-опроса у туристов спросили, как они поступят, если посадка на авиа- и железнодорожные рейсы, а также заселение в отели станет возможным при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего, а результаты ПЦР-тестов приниматься не будут.

Однако специалисты отмечают, что в реальности количество россиян, которые откажутся от планов из-за отсутствия прививки может быть меньше. Тем не менее сокращение внутреннего туристического потока в феврале-июне 2022 года прогнозируется на уровне от 35 до 50 процентов, а падение выездного туризма составит до 30 процентов по массовым направлениям.

Ранее в ноябре директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал главное условие для победы над COVID-19 в России. По его словам, для окончания пандемии 70-75 процентов россиян должны пройти вакцинацию. Гинцбург подчеркнул, что «Спутник V» формирует иммунную защиту против большого числа мутаций коронавируса, которые в настоящее время циркулируют.

13 ноября заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Дмитрий Пегов заявил, что введение QR-кодов в поездах несильно отразится на пассажиропотоке. Пегов выразил уверенность, что пассажиры компании будут соблюдать требования законодательства и уже имеют при себе соответствующую медицинскую документацию, которую нужно предъявить при посадке в поезд.