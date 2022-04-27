Отменившая визы для россиян европейская страна сняла все ограничения на въезд
Власти Албании с 1 мая снимут все ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщает Аlbanian Daily News.
Популярное пляжное европейское государство, ранее сезонно отменившее визы для россиян, объявило о снятии всех мер, направленных на сдерживание распространения пандемии COVID-19. Так, технический комитет экспертов в области здравоохранения постановил, что с 1 мая туристам для въезда в страну не потребуются сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.
Кроме того, будет разрешена работа баров (после 23:00) и ночных клубов, а ношение масок станет необязательным требованием.
Ранее в апреле Албания объявила о сезонной отмене туристических виз для россиян с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Так, можно будет въехать на территорию государства с туристическими целями без оформления визы на срок до 90 дней.