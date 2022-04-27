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Отменившая визы для россиян европейская страна сняла все ограничения на въезд

Албания с 1 мая отменит сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты для туристов

Фото: Olga Budko / Unsplash

Власти Албании с 1 мая снимут все ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщает Аlbanian Daily News.

Популярное пляжное европейское государство, ранее сезонно отменившее визы для россиян, объявило о снятии всех мер, направленных на сдерживание распространения пандемии COVID-19. Так, технический комитет экспертов в области здравоохранения постановил, что с 1 мая туристам для въезда в страну не потребуются сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.

Кроме того, будет разрешена работа баров (после 23:00) и ночных клубов, а ношение масок станет необязательным требованием.

Ранее в апреле Албания объявила о сезонной отмене туристических виз для россиян с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Так, можно будет въехать на территорию государства с туристическими целями без оформления визы на срок до 90 дней.

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Дарья Рыбак
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