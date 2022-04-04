Европейская пляжная страна разрешит безвизовый въезд россиянам до 90 дней

Албания отменит визы для российских туристов с 1 мая по 30 сентября

Албания объявила о сезонной отмене туристических виз для россиян с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства республики.

Так, с 1 мая россияне могут въехать на территорию европейского пляжного государства с туристическими целями без оформления визы на срок до 90 дней. При этом выезд из страны на данных условиях должен быть осуществлен по 30 сентября включительно.

«Если иностранный гражданин намерен пребывать на территории Республики Албания более 90 дней, ему необходимо получить албанскую визу типа D, соответствующего подтипа в зависимости от целей пребывания в Республике Албания», — говорится в сообщении.

Ранее в апреле стало известно о том, что Норвегия рассчитывает возобновить выдачу туристических виз россиянам в мае 2022 года. С 4 апреля европейская страна начнет выдачу нетуристических виз в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Архангельске, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и Новосибирске.

