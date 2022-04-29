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Еще одна страна СНГ отменила все коронавирусные ограничения для въезда в страну

Киргизия отменит с 1 мая ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации для въезда в страну

Фото: Unsplash

Власти Киргизии в ходе заседания кабинета министров приняли решение отменить с 1 мая обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации при въезде в страну. Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, еще одна страна СНГ отменила все коронавирусные ограничения для пересекающих пункты пропуска государственной границы Киргизии на всех видах транспорта.

Отмечается, что Министерство здравоохранения республики продолжит работу по вакцинации населения против коронавирусной инфекции, делая особый упор на уязвимые группы жителей страны.

Ранее в апреле власти Армении также объявили об отмене всех коронавирусных ограничений для российских туристов с 1 мая. Въезжающие в республику путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

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Дарья Рыбак
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