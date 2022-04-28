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Дружественная для россиян страна отменила все ограничения на въезд

АТОР: власти Армении отменили ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации для россиян с 1 мая

Фото: Daria Kurennaya / Unsplash

Власти Армении отменили все коронавирусные ограничения для российских туристов с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Въезжающие в дружественную страну путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. Кроме того, с 3 мая в республике отменяется масочный режим в закрытых помещениях.

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Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране значительно улучшилась — в течение последних 14 дней было зафиксировано всего 144 случая заражения, что по сравнению с предыдущими 14 днями меньше на 32 процента.

Ранее сообщалось, что оптимальная стоимость пакетного пятидневного тура в Ереван с размещением в трехзвездочном отеле на базе прямой перевозки начинается от 50 тысяч рублей. Аналогичная путевка в Цахкадзор обойдется чуть дешевле — от 49 тысяч рублей, поездка в Джермук — от 60 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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