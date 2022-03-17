Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению

Тур в Армению на пять дней обойдется россиянам от 49 тысяч рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Оптимальная стоимость пятидневных туров в Армению начинается от 49 тысяч рублей, билеты по маршруту из Москвы в Ереван обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты раскрыли, что россияне активно интересуются поездками в Армению по двум причинам — путешественники рассматривают направление как с целью туризма, так и в качестве пересадочного пункта для полетов в европейские страны.

Стоимость пакетного пятидневного тура в Ереван с размещением в трехзвездочном отеле на базе прямой перевозки начинается от 50 тысяч рублей. Аналогичная путевка в Цахкадзор обойдется чуть дешевле — от 49 тысяч рублей, поездка в Джермук — от 60 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Здесь незнакомые люди становятся родными». Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
«Здесь незнакомые люди становятся родными».Что посмотреть, поесть и выпить российскому туристу в Армении
2 июня
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта

По данным АТОР, на сегодняшний день в Армению выполняют рейсы авиакомпании Red Wings, «ИрАэро», «Азимут», Utair, FlyOneArmenia, Nordwind. «Аэрофлот» возобновит полетную программу с 22 марта — авиабилет по маршруту Москва — Ереван сейчас стоит чуть более 15 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Такой же рейс авиакомпанией Nordwind обойдется в 21,9 тысячи рублей (начиная с 22 марта), перевозчиком Red Wings — от 18,2 тысячи рублей. Utair предлагает перелет за 19,9 тысячи рублей, «Азимут» — 16,1 тысячи рублей. За авиабилет армянской компании Armenia Airways из Москвы в Ереван придется заплатить более 25 тысяч рублей.

Ранее в марте в Минтрансе России назвали открытые для отечественных авиаперевозчиков страны. Так, шесть российских авиакомпаний продолжают осуществлять международные полеты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В США назвали последствия введения бесполетной зоны над Украиной
Минобороны сообщило об уничтожении артиллерии ВСУ высокоточным оружием
НАСА попросило назвавшего Рогозина «Димоном» астронавта выбирать слова
Врач перечислил недостающие каждому россиянину витамины
ФСБ выявила страховую аферу на 45 миллионов рублей с участием сотрудника МЧС
Россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению
В ООН решили восстановить связи с подконтрольным талибам Афганистаном
В Белоруссии возбудили дело против советника главы офиса президента Украины
Мужские половые клетки напечатали на 3D-принтере
Найдена исчезнувшая 140 лет назад уникальная медаль за 53 миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.