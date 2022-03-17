Россиянам раскрыли оптимальную стоимость билетов и туров в Армению

Тур в Армению на пять дней обойдется россиянам от 49 тысяч рублей

Оптимальная стоимость пятидневных туров в Армению начинается от 49 тысяч рублей, билеты по маршруту из Москвы в Ереван обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты раскрыли, что россияне активно интересуются поездками в Армению по двум причинам — путешественники рассматривают направление как с целью туризма, так и в качестве пересадочного пункта для полетов в европейские страны.

Стоимость пакетного пятидневного тура в Ереван с размещением в трехзвездочном отеле на базе прямой перевозки начинается от 50 тысяч рублей. Аналогичная путевка в Цахкадзор обойдется чуть дешевле — от 49 тысяч рублей, поездка в Джермук — от 60 тысяч рублей.

По данным АТОР, на сегодняшний день в Армению выполняют рейсы авиакомпании Red Wings, «ИрАэро», «Азимут», Utair, FlyOneArmenia, Nordwind. «Аэрофлот» возобновит полетную программу с 22 марта — авиабилет по маршруту Москва — Ереван сейчас стоит чуть более 15 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Такой же рейс авиакомпанией Nordwind обойдется в 21,9 тысячи рублей (начиная с 22 марта), перевозчиком Red Wings — от 18,2 тысячи рублей. Utair предлагает перелет за 19,9 тысячи рублей, «Азимут» — 16,1 тысячи рублей. За авиабилет армянской компании Armenia Airways из Москвы в Ереван придется заплатить более 25 тысяч рублей.

Ранее в марте в Минтрансе России назвали открытые для отечественных авиаперевозчиков страны. Так, шесть российских авиакомпаний продолжают осуществлять международные полеты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан.