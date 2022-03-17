Названы открытые для российских авиакомпаний страны

Минтранс заявил, что шесть авиакомпаний России продолжают выполнять международные рейсы

В Минтрансе России назвали открытые для отечественных авиаперевозчиков страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что несмотря на ограничения, введенные рядом зарубежных стран, шесть российских авиакомпаний продолжают осуществлять международные полеты. Среди доступных направлений — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, ОАЭ, Таджикистан, Турция и Узбекистан, куда отечественные воздушные суда совершают порядка 250 рейсов в неделю.

«Для осуществления зарубежных рейсов нашими перевозчиками используются воздушные суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100)», — рассказали в Минтрансе и добавили, что отечественные авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках.

В настоящее время рейсы в Россию также осуществляют 29 авиаперевозчиков из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

Ранее в марте стало известно, что российская авиакомпания Red Wings с 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолетах SSJ-100. Рейсы будут выполняться из подмосковного аэропорта Домодедово по вторникам, четвергам и воскресеньям.