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Российская авиакомпания начнет летать в Турцию на SSJ

Red Wings с 17 марта будет летать из Москвы в Анталью на Sukhoi Superjet 100

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская авиакомпания Red Wings с 17 марта начинает полеты в турецкую Анталью из Москвы на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Как отмечается, рейсы будут выполняться из подмосковного аэропорта Домодедово по вторникам, четвергам и воскресеньям.

В авиакомпании отметили, что самолеты SSJ принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в отечественном авиационном регистре, а также застрахованы и перестрахованы российскими страховыми компаниями.

«Это позволит авиакомпании выполнить свои обязательства перед пассажирами международных рейсов», — добавили в Red Wings.

Ранее в марте сообщалось, что несмотря на сокращение международного трафика, российские авиакомпании начали возобновлять перелеты по зарубежным направлениям — преимущественно в страны Центральной Азии. Так, в текущих условиях основную нагрузку взяли на себя отечественные самолеты SSJ-100, а также некоторые переведенные в российский реестр иностранные суда.

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Дарья Рыбак
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