Российские перевозчики начали возобновлять рейсы по международным направлениям

Российские авиакомпании планируют увеличить частоту рейсов в страны Центральной Азии

Несмотря на сокращение международного трафика, российские авиакомпании начали возобновлять перелеты по зарубежным направлениям — преимущественно в страны Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что из-за отзыва сертификатов летной годности авиавластями Бермуд большая часть флота российских авиакомпаний утратила юридическое право совершать международные перелеты. В текущих условиях основную нагрузку взяли на себя отечественные самолеты SSJ-100, а также некоторые переведенные в российский реестр иностранные суда.

По данным специалистов АТОР, с учетом ограниченности провозных мощностей отечественные перевозчики смогут обслуживать на международных линиях порядка 210-240 тысяч пассажиров в месяц. Также российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в страны Центральной Азии, увеличивая частоту и географию полетов.

Например, «Азимут» запланировал в марте рейсы из Минеральных Вод в Тель-Авив и Дубай, а также дополнительные перелеты в Ереван, Бишкек, Ош, Самарканд, Карши (Узбекистан) и Термез. Авиакомпания Red Wings продолжает выполнять полеты из Москвы, Екатеринбурга, Махачкалы, Самары и Сочи в Армению и крупнейшие города Узбекистана и Казахстана.

«ИрАэро» летает из Москвы, Иркутска, Красноярска и Санкт-Петербурга в Фергану (Узбекистан), AZUR air — планирует выполнение рейсов в Дубай, Стамбул и Карши.

«В Стамбул и Ереван продолжит выполнять рейсы и авиакомпания Nordwind. Авиакомпания "Уральские авиалинии", которая объявила о приостановке полетов даже в Казахстан и Узбекистан, пока продолжает летать в Киргизию и Таджикистан. На сайте аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в расписании есть вылеты в Куляб, Худжанд, Душанбе», — отметили специалисты АТОР.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о возобновлении рейсов в Азербайджан и Армению. Так, с 21 марта перевозчик будет выполнять рейсы в Баку, а с 22 марта — в Ереван.