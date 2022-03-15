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«Аэрофлот» возобновит рейсы в две страны бывшего СССР

«Аэрофлот» с 21 и 22 марта будет выполнять рейсы в Баку и Ереван на Sukhoi Superjet 100

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» в конце марта возобновляет рейсы в Азербайджан и Армению. Об этом стало известно из данных системы бронирования перевозчика.

Таким образом, с 21 марта авиакомпания будет выполнять рейсы в Баку, а с 22 марта — в Ереван. Перелеты в столицы двух стран бывшего СССР возобновляются по одному в день на ежедневной основе и на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, «Аэрофлот» накануне также возобновил летную программу в Бишкек и Ош (Киргизия).

15 марта президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Поправки в Воздушный кодекс позволят отечественным перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов и эксплуатировать самолеты на внутренних линиях.

Ранее в Минпромторге пообещали увеличить производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 самолетов в год. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения является максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов.

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Дарья Рыбак
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