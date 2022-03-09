Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России пообещали увеличить производство самолетов Sukhoi Superjet

Глава Минпромторга Мантуров планирует увеличить производство SSJ 100 до 40 лайнеров в год

Фото: Shutterstock

В Минпромторге пообещали увеличить производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 самолетов в год. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров по итогам встречи с представителями отрасли, его слова передает ТАСС.

Как заявил Мантуров, основная тема обсуждения касалась вопросов импортозамещения комплектующих самолетов. «Главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов. Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов "Суперджет-100" до 40 единиц в год», — обозначил планируемый уровень производства импортозамещенной версии глава Минпромторга.

Отмечается, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена заменить в самолетах SSJ 100 иностранный двигатель SaM-146 на российский ПД-8. Ранее планировалось сертифицировать ПД-8 в 2023 году, однако сейчас Мантуров поручил ускорить эти работы. Как добавили в министерстве, глава Минпромторга поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в ближайшие 12-14 месяцев.

Ранее в марте президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. «Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал глава государства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
Эстония рассмотрит вопрос о прекращении выдачи виз россиянам
Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и их семей
Discovery приостановит вещание кабельных каналов в России
РЖД предоставят дополнительные места в идущих с юга России поездах
Названы причины отказа россиян от покупки жилья
Австрия заявила о предотвращении мировой войны из-за действий НАТО и США
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.