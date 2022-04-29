Популярная европейская страна отменила ограничения на въезд для россиян

АТОР: власти Болгарии отменили ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации для россиян с 1 мая

Власти Болгарии отменили все коронавирусные ограничения для российских путешественников с 1 мая. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, прибывающие в популярную европейскую страну все иностранные туристы освобождаются от требования предъявлять сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты. Теперь для въезда достаточно иметь загранпаспорт и болгарскую национальную или шенгенскую визу.

В АТОР напомнили, что из-за западных санкций прямого авиасообщения между Россией и Болгарией в настоящее время нет. Добраться из Москвы до Варны на самолете россияне могут с пересадкой в Стамбуле, до Софии — со стыковкой в Белграде, Стамбуле или Дубае.

Ранее в апреле сообщалось, что на фоне стабилизации национальной валюты средняя стоимость авиабилета из России за границу снизилась на 20 процентов. Больше всего (на 64 процента) подешевели проездные документы во Францию — цена билета в одну сторону стартует от 41,6 тысячи рублей. Также снизилась стоимость поездок в Египет (на 60 процентов) и в Болгарию (на 39 процентов).