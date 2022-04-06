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В России зафиксировали ажиотажный спрос на поездки в две зарубежные страны

OneTwoTrip: россияне стали в два раза чаще искать билеты в Египет

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Россияне массово заинтересовались поиском билетов в две зарубежные страны на фоне стабилизации курса рубля. Ажиотажный спрос на путешествия зафиксировал сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, передав результаты исследования в редакцию «Ленты.ру».

Самыми востребованными направлениями среди отечественных туристов стали Египет и Мальдивы, также в список вошли Турция, Израиль и Белоруссия. Так, россияне стали искать билеты в Египет в два раза чаще — спрос вырос на 200 процентов по сравнению с прошлой неделей. При этом интерес к Мальдивам увеличился на 80 процентов, к Турции — на 35, к Израилю — на 30, а к Белоруссии — на 20 процентов.

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По мнению специалистов онлайн-сервиса, спрос на международные поездки продолжит расти: этому способствуют снятие ряда ограничений на чартерный рейсы, ослабление коронавирусных мер в ряде стран, приближающийся «высокий» сезон, а также майские праздники.

Кроме того, отмечается, что на фоне стабилизации национальной валюты средняя стоимость авиабилета из России за границу на неделе с 28 марта по 3 апреля снизилась на 20 процентов, составив 22,8 тысячи рублей. Больше всего (на 64 процента) подешевели проездные документы во Францию — цена билета в одну сторону стартует от 41,6 тысячи рублей. Также снизилась стоимость поездок в Египет (на 60 процентов), на Маврикий (на 41 процент), в Болгарию (на 39 процентов) и в Турцию (на 33 процента).

Ранее в апреле россиянка полетела в Египет по новой чартерной программе Red Wings и назвала плюсы путешествия. Несмотря на все переживания из-за перелета, туристка благополучно добралась до Египта. За несколько дней пребывания в отеле она успела заметить, что «обстановка на курорте спокойная».

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Валентина Процкова
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