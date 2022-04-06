Россиянка полетела в Египет по новой чартерной программе и назвала плюсы поездки

Автор портала «Тонкости туризма» заявила, что в Египте между отдыхающими нет напряженности

Российская туристка, купившая тур в Шарм-эш-Шейх с перелетом чартерами Red Wings, раскрыла плюсы и минусы путешествия. О нюансах поездки по новой программе она рассказала порталу «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, от поездки ее отговаривали многие знакомые, однако она решила рискнуть и отправиться на отдых. Несмотря на все переживания из-за перелета, россиянка благополучно добралась до Египта. Также за несколько дней пребывания в отеле она успела заметить, что «обстановка на курорте спокойная».

«В нашем отеле отдыхающие — россияне, белорусы, казахи, есть англичане и французы. Никакой напряженности среди отдыхающих нет, на улице тоже все спокойно, туристы гуляют, острополитические темы никто не затрагивает», — добавила автор отзыва.

Россиянка также рассказала, что в Египте у нее не возникало проблем с оплатой: за экскурсии и сувениры она рассчитывается в долларах, в ресторанах и магазинах — в местной валюте. Единственным минусом тура для девушки стал спуск на пляж по лестнице или на лифте, который она назвала «довольно утомительным занятием».

«Отдыхаем пока хорошо, надеюсь, с обратными рейсами ничего форс-мажорного не случится. Летите отдыхать через оператора, не пожалейте денег на страховку от невыезда», — дала еще один совет туристка.

Ранее в апреле другая российская туристка побывала в гостях у египтян и рассказала об особенностях их быта, которые показались ей самыми странными. Например, девушку удивила привычка ходить по дому в уличной обуви и отказ от использования постельного белья.