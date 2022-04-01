Россиянка побывала в гостях у Египтян и назвала самые смущающие привычки местных

Россиянка назвала привычку спать без постельного белья самой странной особенностью египтян

Российская туристка побывала в гостях у Египтян и рассказала об особенностях их быта, которые показались ей самыми странными. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Первое, что поразило путешественницу — это привычка ходить по дому в уличной обуви. «Египет — это пустынная страна, поэтому в моих кроссовках после прогулки всегда 300 граммов песка и уличной пыли, и как же хочется снять эту обувь, когда заходишь в гости», — написала она.

Также автора смутило то, что египтяне не пользуются постельным бельем — вместо простыни они спят на пледах и укрываются «колючими» одеялами. «Поверьте, удовольствия в такой постеле равно нулю. Но это интересно», — отметила путешественница и назвала курящих маленьких детей самой «страшной» особенностью.

По ее словам, курение — это любимое занятие египтян, поэтому в неблагополучных семьях эта вредная привычка появляется у детей в раннем возрасте. «Но такая политика Египта. Если не куришь сигареты — разрешают себе кальян, по их мнению, он менее вреден», — отметила девушка.

Ранее в марте в Ассоциации туроператоров России назвали возможную дату возобновления прямых рейсов в Египте. Так, авиакомпания Egypt Air может восстановить перелеты по маршруту Москва — Каир уже в апреле.