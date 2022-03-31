Россиянам назвали возможную дату возобновления прямых рейсов в Египет

Авиакомпания Egypt Air может возобновить прямые рейсы из Каира в Москву 12 апреля

Египетская авиакомпания Egypt Air заявила о готовности возобновить прямые рейсы в Россию в апреле. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Перевозчик нашел способ решить проблему с оформлением страховок на полеты в Россию. Для этого был одобрен законопроект, в рамках которого министерство финансов Египта может выступать гарантом в обеспечении страховых обязательств.

В связи с этим авиакомпания намерена восстановить рейсы из Каира в Москву уже 6 апреля. Однако в АТОР отмечают, что скорее всего Egypt Air не хватит семи дней для решения всех административных вопросов. Опрошенные ассоциацией эксперты в качестве возможной даты перезапуска полетов назвали 12 апреля.

После возобновления рейсов российские туристы смогут добраться до курортов Египта через Каир с дальнейшим трансфером на автобусе. Кроме того, путешественники смогут использовать Каир как пересадочный хаб для дальнейших перелетов в страны Африки и Ближнего Востока: в Марокко, Тунис, Оман и Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила все рейсы в Египет на период с 14 марта по 20 мая 2022 года. С 5 по 13 марта рейсы в Египет выполнялись с односторонней загрузкой — только на вывоз пассажиров из арабской республики.