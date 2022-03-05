Российская авиакомпания отменит рейсы в Египет

Одна из крупнейших российских авиакомпаний, «Уральские авиалинии», сообщила об отмене рейсов в Египет с 14 марта до 20 мая 2022 года. Заявление появилось в Telegram-канале перевозчика.

В авиакомпании уточнили что с 5 по 13 марта рейсы в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой — только на вывоз пассажиров из арабской республики. Исключение будет сделано гражданам, которые возвращаются в свою страну проживания.

«С 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022», — говорится в сообщении.

Ранее в марте Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, с просьбой приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Уточнялось, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.