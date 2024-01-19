На любимом курорте богачей охарактеризовали россиян

Отельеры Мальдив назвали россиян активными и забывчивыми

Отельеры Мальдив рассказали, как себя ведут российские туристы на любимом курорте богачей. Своим мнением они поделились с РИА Новости.

Генеральный менеджер отелей Cocoon Maldives, You & Me Maldives и Joy Island Ахмед Джихад охарактеризовал россиян как активных путешественников, отметив, что они любят водные виды спорта и особенно морскую рыбалку. Он также отметил, что туристы из России не всегда бывают вежливы и готовы к общению. «Но мы поняли: это не значит, что они недовольны или грубы, просто такая культура», — сказал Джихад.

Также россиян назвали забывчивыми. Отельер рассказал, что однажды гостья оставила в сейфе помолвочное кольцо с бриллиантом. Другая отдыхающая потеряла украшение в море, и дайверам пришлось нырять за ним с металлоискателем.

«Туристы из России прямолинейны, иногда их просьбы нестандартны, мы не всегда можем их выполнить, и это их злит», — выразил мнение Джихад, добавив, что при этом путешественники быстро отходят и начинают общаться дружелюбно.

Ранее итальянец, который несколько лет работал в брендовом магазине Милана, рассказал, что покупатели из России всегда приносили ему хорошую комиссию. «Некоторые надевали все лучшее сразу», — отметил он.