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23:57, 17 декабря 2023Путешествия

Россиянин описал женщин в одной стране Азии фразой «сохнут по русским мужчинам»

Фото: Karl Joshua Bernal / Unsplash

Российский путешественник Алексей Кутовой рассказал, что на Филиппинах женщины «сохнут» по русским мужчинам и стремятся завести с ними отношения. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Филиппинская женщина реально готова на многое», — такой фразой описал он жительниц этой страны Азии. Кутовой пояснил, что Филиппины — бедное государство, и люди там цепляются за все возможности повысить уровень жизни.

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При этом блогер подчеркнул, что филиппинок привлекает не одна национальность, а в целом мужчины с европейской внешностью. «Для них это экзотика и интересный опыт, но главное — шанс выбраться из бедной среды», — уточнил автор.

Он добавил, что женщины на Филиппинах ориентированы на создание семьи и в некоторых случаях допускают многоженство супруга, поскольку оно практикуется мусульманами в этой стране. «Правда, мужчине придется доказать свою состоятельность и возможность полностью обеспечивать двух жен», — написал Кутовой.

Ранее другой тревел-блогер перечислил лучшие страны для неопытных путешественников, отметив, что им лучше отправляться в Юго-Восточную Азию. Он рекомендовал поехать в Таиланд, Сингапур и Малайзию.

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      Мария Борисова
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