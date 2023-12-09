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18:23, 9 декабря 2023Путешествия

Трэвел-блогер перечислил лучшие страны для неопытных путешественников

Daily Mail: неопытным туристам рекомендовали отправиться в Юго-Восточную Азию

Фото: Unsplash

Опытный трэвел-блогер перечислил лучшие страны для неопытных путешественников, отметив, что им лучше отправляться в Юго-Восточную Азию. Об этом он рассказал в беседе с Daily Mail.

По словам 39-летнего Тома Гронда, который уже объехал 159 стран, путешествия в эту часть мира будут простыми и недорогими. Так, он рекомендовал поехать в Таиланд, Сингапур, Малайзию и Индонезию, объяснив, что эти государства может позволить себе человек с любой финансовой ситуацией.

«Безопасность — еще одна причина, почему эти направления такие популярные», — заметил Гронд. Кроме того, по его словам, местная погода позволит взять с собой лишь минимум вещей и не перегружать багаж.

Ранее российский трэвел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и Таиланде, сравнил эти две страны и назвал лучшую из них для отдыха соотечественников. Автор публикации отметил, что ни в одной из этих стран он не сталкивался ни с какими серьезными неприятностями.

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      Зарина Дзагоева
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