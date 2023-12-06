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09:04, 6 декабря 2023Путешествия

Блогер сравнил Вьетнам и Таиланд и назвал лучшую страну для россиян

Фото: Georgios Domouchtsidis / Unsplash

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал во Вьетнаме и Таиланде, сравнил эти две страны и назвал лучшую из них для отдыха соотечественников. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что ни в одной из этих стран он не сталкивался ни с какими серьезными неприятностями. Однако во Вьетнаме, по его словам, чуть выше вероятность мелкого мошенничества: например, на выходе из аэропорта туристов поджидают навязчивые таксисты, которые могут запросить больше денег за поездку.

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Россиянин также рассказал, что еда, жилье и аренда скутера дешевле во Вьетнаме, а местные банкоматы, в отличие от тайских, не требуют больших комиссий при снятии наличных.

Еще один плюс Вьетнама, по мнению путешественника, — разнообразный климат. Он пояснил, что во время жары можно поехать в горы на севере (Сапа) или юге (Далат) страны.

Блогер сделал вывод, что Вьетнам российским путешественникам ближе. «Элемент хаотичности в жизни вьетнамцев как-то ближе нам по духу. За всех говорить сложно, но, думаю, это невидимое сходство ощущают многие русские. Тайцы внешнее более дружелюбные и улыбчивые, однако подружиться с вьетнамцами больше шансов», — заключил Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил скрытые опасности популярных курортов Азии. По его словам, во многих азиатских странах процветают воровство и грабежи.

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      Марина Черняк
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