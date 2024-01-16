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03:30, 16 января 2024Путешествия

Переехавший в Россию немец раскрыл минусы и плюсы местных женщин

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Тревел-блогерша пообщалась со знакомым немцем, который переехал в Россию, и раскрыла его мнение о местных женщинах. Впечатлениями иностранца она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Сравнивая россиянок с немками, мужчина отметил, что с последними гораздо проще договориться. «В этом есть и плюсы, и минусы. Вместо романтики сближения на ощупь, в отношениях с немкой тебя часто ждет ясный и предметный диалог: это я буду делать, а это нет, это ок, а это не для меня», — объяснил иностранец. При этом немки активно поддерживают феминизм и будут согласны разделить счет в ресторане, заметил он.

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Русские женщины, напротив, более традиционных взглядов, рассудил мужчина. Они, по его мнению, «более отзывчивые и сердечные, но зато гораздо более требовательные в эмоциональном плане». «Ох, как это сильно может потрепать нервы — с немкой диалог будет более прямым», — заключил он.

Ранее эта же блогерша пообщалась с немкой, вышедшей замуж за русского и восхитившейся его положительными качествами. 35-летняя Эмили отметила, что русские мужчины умеют работать не только головой, но и руками.

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      Зарина Дзагоева
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