Дочь Гвинет Пэлтроу в купальнике снялась для рекламы

Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин в купальнике снялась для рекламы Chloé

Дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Эппл Мартин в откровенном образе снялась для рекламы бренда Chloé. Снимок появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модельера и креативного директора упомянутого модного бренда Чемены Камали.

21-летняя модель предстала перед камерой британского фэшн-фотографа Дэвида Симса. Мартин позировала в черном слитном купальнике с изображением попугая какаду. Стилисты распустили светлые волосы звезды, а визажисты нанесли макияж в нейтральных оттенках.

При этом в руках манекенщица держала дольку грейпфрута. Образ дополняли массивные золотистые украшения.

В феврале дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо. Модель рассказала, что ее мать обратилась за помощью к сотрудникам собственной компании Goop в борьбе с высыпаниями.

