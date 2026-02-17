Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:11, 17 февраля 2026Ценности

Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

Дочь Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин показала усыпанное прыщами лицо
Екатерина Ештокина

Фото: @voguemagazine

Дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина Эппл Мартин показала усыпанную несовершенствами внешность. Ролик опубликован для рубрики «Секреты красоты» журнала Vogue в YouTube.

В опубликованном выпуске 21-летняя модель рассказала, что ее мать обратилась за помощью к сотрудникам Goop в борьбе с прыщами на лице.

У меня не ужасные прыщи. Но они определенно повлияли на мою самооценку. Моя мама давала мне советы, да благословит ее Бог. Она спрашивала всех своих поклонниц Goop, куда мне стоит сходить. Так что я ходила к дерматологу миллион раз. Нужно найти хороший, спокойный режим ухода за кожей, пить много воды, и, честно говоря, чем больше ты из-за этого переживаешь, тем хуже, скорее всего, станет

Эппл Мартин дочь американской актрисы Гвинет Пэлтроу и фронтмена группы Coldplay Криса Мартина

При этом девушка уточнила, что ее худший внешний вид из-за угревой сыпи пришелся на времена пандемии COVID. «Поэтому я могла скрывать это. Сейчас я просто человек. Что я буду делать, если у меня появится прыщ? Это не конец моей жизни. Честно говоря, я думаю, что все по-прежнему выглядят потрясающе, и, если вы проснетесь и обнаружите новый прыщик, просто скажите себе: "Ну ладно. Сегодня пусть будет так"», — посоветовала звезда.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Среди прочего, Мартин также отреагировала на слухи по поводу пластики. «Пора признаться. Однажды я делала инъекции филлера в губы. Думаю, это было в 18 лет. Мне показалось, что они были слишком большие. Но все, кажется, думают, что я и сейчас накачала губы филлерами. На самом деле я просто часто надуваю губы и постоянно использую карандаш для губ», — уточнила модель.

В декабре 2025 года Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась. Звезда «Железного человека» рассказала, что заметила во время съемок фильма «Марти Великолепный» у своего коллеги рубцы от прыщей, и посоветовала ему избавиться от них с помощью микронидлинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Россиянка села за бойню из-за быка

    Скабеева сравнила происходящее на переговорах в Женеве с басней Крылова

    Дочь Гвинет Пэлтроу показала усыпанное прыщами лицо

    Буданов пришел на переговоры с магическим оберегом

    Подмосковье накроет снегом

    Бобр решил построить хату у элитного ЖК в Петербурге

    В России появится новый брутальный внедорожник из Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok