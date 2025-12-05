Реклама

15:49, 5 декабря 2025

Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

Актриса Гвинет Пэлтроу посоветовала актеру Тимоти Шаламе избавиться от прыщей
Мария Винар

Фото: Allison Dinner / Reuters

Американская актриса Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности франко-американского актера Тимоти Шаламе и оконфузилась. Своими воспоминаниями на данную тему она поделилась в подкасте The Run-Through With Vogue.

Звезда «Железного человека» рассказала, что заметила во время съемок фильма «Марти Великолепный» у своего коллеги рубцы от прыщей, и посоветовала ему избавиться от них с помощью микронидлинга. Шаламе, в свою очередь, отреагировал на предложение Пэлтроу и заявил, что это грим, а не реальные следы от акне.

По ее словам, ей до сих пор стыдно за свою бестактность, поскольку у актера в жизни действительно хорошая кожа. «Серьезно, его кожа в реальной жизни очень красивая! Я даже немного завидую», — призналась Пэлтроу.

В ноябре сообщалось, что американская певица и актриса Селена Гомес показала естественную внешность на видео.

