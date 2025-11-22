Ценности
18:35, 22 ноября 2025
Ценности

Селена Гомес показала лицо без макияжа

Певица Селена Гомес показала лицо без макияжа на видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @selenagomez

Американская певица и актриса Селена Гомес показала естественную внешность на видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница предстала перед камерой в облегающей серой кофте с V-образным декольте. Вначале она запечатлела лицо без декоративной косметики, положив патчи под глаза.

Затем знаменитость нанесла на кожу тональный крем, скульптор и румяна, подчеркнула брови и нарисовала черные стрелки на веках. Также она применила тушь и помаду для губ, отметив, что использовала для макияжа продукцию собственной марки Rare beauty.

Ранее в ноябре 50-летняя американская актриса Дрю Бэрримор восхитила фанатов внешностью без макияжа и фильтров.

    Все новости