50-летняя Дрю Бэрримор восхитила фанатов внешностью без макияжа и фильтров

Американская актриса Дрю Бэрримор показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда «Ангелов Чарли» запечатлела себя на камеру в клетчатой рубашке и без макияжа на лице. Так, на размещенном и необработанном фильтрами фото Бэрримор продемонстрировала поклонникам морщины на лбу и вокруг глаз.

Пользователи сети оценили натуральную красоту знаменитости в комментариях под публикацией. «Человек с самым чистым лицом во всем Голливуде», «Ты очаровательна», «Красотка», «Ты невероятно прекрасна», «Потрясающая женщина», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Дрю Бэрримор дала понюхать свои ноги и раскрыла неприглядный факт о гигиене.