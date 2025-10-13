Ценности
19:33, 13 октября 2025

Дрю Бэрримор дала понюхать свои ноги и раскрыла неприглядный факт о гигиене

Актриса Дрю Бэрримор заявила, что моет ноги не каждый день
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Дрю Бэрримор раскрыла неприглядный факт о гигиене в рамках своей передачи The Drew Barrymore Show. Данное видео доступно на YouTube.

50-летняя знаменитость в рамках шоу побеседовала с ведущими Россом Мэтьюзом и Санни Андерсон. При этом во время обсуждения гигиены ног звезда неожиданно обнажила ступню и дала ее понюхать коллегам. «Мои ноги грязные, но они не пахнут», — заявила звезда фильма «Ангелы Чарли».

В то же время Бэрримор добавила, что моет ноги не каждый день. Так, когда артистка принимает душ, то не удаляет с них загрязнения, а довольствуется стекающей по ним водой.

В январе 2024 года бывший сосед актера Брэда Питта Джейсон Пристли также раскрыл неприглядный секрет о его гигиене.

.
