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14:18, 17 января 2024Ценности

Бывший сосед Брэда Питта раскрыл неприглядный секрет о его гигиене

Фото: IMAGO / JB Autissier / Globallookpress.com

Американо-канадский актер Джейсон Пристли раскрыл неприглядный секрет о гигиене своего коллеги Брэда Питта. На данную тему он высказался в эфире шоу Live with Kelly and Mark, выпуск которого доступен на YouTube.

Пристли, прославившийся исполнением роли Брендона Уолша в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», отметил, что в конце 1980-х годов жил с Питтом в одной квартире в Лос-Анджелесе, США. При этом, по словам артиста, приятели периодически состязались в том, кто дольше сможет обойтись без душа.

По словам гостя передачи, Питту всегда удавалось не мыться дольше, чем ему. «Не думаю, что он продолжает так делать, но тогда он мог долгое время не принимать душ», — уточнил бывший сосед звезды «Бойцовского клуба».

В декабре Брэд Питт отпраздновал свой 60-летний юбилей в роскошном наряде. Он надел черные брюки и кашемировую рубашку, золотистые узоры на которую были нанесены вручную. Известно, что стоимость похожей модели составляет шесть тысяч долларов.

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      Карина Черных
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