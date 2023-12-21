Брэд Питт отпраздновал свое 60-летие в рубашке за 546 тысяч рублей

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт отпраздновал свой юбилей в роскошном наряде. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что в минувшие выходные знаменитость и его 30-летняя возлюбленная Инес де Рамон побывали в Париже. В начале недели они вернулись в Лос-Анджелес, чтобы организовать небольшую вечеринку в четь 60-летия актера. Согласно информации, папарацци заметили пару недалеко от места проведения мероприятия.

На размещенных кадрах видно, что избранница Питта выбрала для вечера белое платье и черные колготки. В свою очередь, звезда «Бойцовского клуба» надел черные брюки и кашемировую рубашку, золотистые узоры которой были расписаны вручную. Известно, что стоимость похожей модели составляет шесть тысяч долларов (546 тысяч рублей).

В июле звездная визажистка Лаура Кей раскрыла секреты моложавой внешности Брэда Питта. По ее мнению, актер прибегнул к инъекциям ботокса и пилингу, которые помогли придать свежести его коже.