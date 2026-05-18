11:38, 18 мая 2026Россия

Стало известно о жертвах при детонации БПЛА в российском приграничном регионе

Два человека не выжили при детонации украинского БПЛА в Белгородской области
Майя Назарова
СюжетАтака БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Два человека не выжили при детонации украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Белгородской области. О жертвах стало известно от представителей оперштаба в российском приграничном регионе.

Кроме того, еще двое граждан получили ранение.

В белгородском оперштабе пояснили, что в реанимации Борисовской центральной районной больницы сейчас борются за жизнь мужчины, который получил проникающее ранение живота, множественные осколочные ранения рук и ног. Другого пострадавшего в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями различных частей тела бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу.

Родственникам жертв власти выразили соболезнования.

На месте атаки дрона оказались повреждены несколько автомобилей. Все оперативные службы начали проводить работу.

В ночь на 18 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 50 украинских беспилотников. Атакам подверглись Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская, Ростовская и Тульская области, а также Краснодарский край и Крым.

