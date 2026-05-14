15:08, 14 мая 2026Россия

Генерал Гурулев: Пока Европа сопли жует, надо ВПК развернуть по полной программе
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Европа пытается ускорить процесс милитаризации, но пока испытывает трудности. Как заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, это не повод для России расслабляться. По его мнению, надо до конца развернуть военно-промышленный комплекс (ВПК). Его слова приводит «Царьград».

Он обратил внимание на слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая жаловалась, что у Европы не получается развернуть ВПК. По словам генерала, для России это хороший маркер. «Пока они там будут сопли жевать, я извиняюсь за выражение, надо свой ВПК до конца развернуть, по полной программе», — сказал Гурулев. Он добавил, что в России уже произошел технологический рывок.

Генерал также высказался о готовности европейских политиков к войне с Россией. «[Министр обороны ФРГ Борис] Писториус сказал, что мы, дескать, будем готовы в 2029 году. [Премьер-министр Британии Кир] Стармер говорил, что они будут готовы воевать к 2030 году. Они к этому стремятся. Но им крайне необходимо, чтобы за это время Россия еще больше не усилилась. И для этого у них есть Украина», — указал он. Как уточнил Гурулев, российские БПЛА и другие технологии развиваются сумасшедшими темпами, поэтому у Европы вряд ли будет желание нападать.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у Каи Каллас случился истерический припадок от слов президента России Владимира Путина о возможном скором завершении конфликта на Украине. Она готова на все, чтобы этому помешать, ведь построила всю карьеру на агрессивной русофобии, а вся ее дипломатия до сих пор заключается лишь в слепой поддержке украинских властей, милитаризации Европы и разрыве контактов с Россией, отметил чиновник.

